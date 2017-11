Carla Bruni-Sarkozy les larmes aux yeux, touchée par un message de Nicolas

Carla Bruni-Sarkozy était dimanche 12 novembre l'invitée de 20h30 le dimanche sur France 2. Venue parler de son nouvel album French Touch qui rencontre un véritable succès, la chanteuse et mannequin de 49 ans a eu le droit à une surprise très touchante en fin d'émission : un message vidéo de son époux Nicolas Sarkozy.

Si l'ancien président de la République, peu à l'aise dans ce genre d'exercice des plus intimes, dit avoir hésité avant de l'enregistrer, il a fini par accepter. C'est ainsi que le papa de l'adorable petite Giulia, qui a récemment fêté son sixième anniversaire, a déclaré : "Carla, j'ai un message pour toi, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure quand tu es partie à la télévision, commence l'ancien chef de l'État. Tu n'imagines pas, à quel point, tu as réalisé une performance avec ton dernier album. Une performance de chanteuse, une performance d'artiste sur scène, et je veux te dire une chose, tu m'as impressionné. Je suis fier de toi, du travail que tu as fait et de l'effort que tu fais pour dominer tous tes doutes et offrir au public ce qui est sans doute ton plus bel album de chanteuse." "Oublie que je suis ton mari, et je suis vraiment fier de toi", a-t-il conclu avec tendresse.

Une fois la séquence diffusée, Laurent Delahousse a tenté de recueillir les impressions de Carla Bruni-Sarkozy, incapable de parler, submergée par l'émotion. Une émotion qui s'est traduitE par des yeux embués et une voix tremblante, preuve que ces mots de son mari l'ont tout particulièrement touchée. "Je ne sais pas comment je vais faire pour chanter après...", a-t-elle simplement réagi, posant le verre d'eau qu'elle avait à la main.

Une fois son face-à-face avec Laurent Delahousse terminé, Carla Bruni-Sarkozy a tenu à le remercier en postant une photo de son passage sur Instagram et ce message : "Merci @laurentdelahoussefr2 @france2 de m'avoir invitée ce soir pour parler de mon nouvel album #frenchtouch."