Carla Bruni-Sarkozy pose avec sa "fille cachée" : L'incroyable ressemblance !

Trois décennies les séparent, Carla Bruni-Sarkozy et Bella Hadid suivent pourtant le même chemin. Tandis que la première fait partie des mannequins stars des années 90, la seconde s'est imposée dans l'univers mode ces dernières années. Toutes les deux au Festival de Cannes, l'épouse de Nicolas Sarkozy et la compagne de The Weeknd se sont retrouvées à la soirée caritative Fashion for Relief organisée le 13 mai 2018 par un autre top incontournable des années 90 : Naomi Campbell.

Sublime dans une longue robe blanche haute couture de la prestigieuse maison Dior pour la montée des marches du film Le Grand Bain de Gilles Lellouche, ovationné après la projection, Carla Bruni-Sarkozy a gardé la même tenue pour rejoindre Naomi Campbell. Mais aussi le somptueux collier signé Chopard qu'elle arborait déjà. Bella Hadid portait quant à elle un ensemble noir scintillant composé d'une longue robe et d'un petit top à manches longues. Les deux top ont immortalisé en photo leur rencontre au Fashion for Relief, affichant leur incroyable ressemblance qui trouble Carla Bruni-Sarkozy tout autant que nous. "Ai-je une fille cachée ?", questionne la maman d'Aurélien, 16 ans, et Giulia, 6 ans, sur sa page Instagram.