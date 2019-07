Carla Bruni-Sarkozy : Sa fille Giulia danse en maillot... C'est l'été !

Chaque été, Carla Bruni-Sarkozy et Nicolas Sarkozy rejoignent la propriété des Bruni-Tedeschi au cap Nègre, sur le territoire de la commune française du Lavandou, dans le département du Var. C'est dans cette grande maison de vacances que se retrouvent Carla et sa soeur Valeria Bruni-Tedeschi, leurs enfants et leur mère, Marisa Bruni-Tedeschi (dite Borini). Les lieux ont d'ailleurs inspiré à Valeria Bruni-Tedeschi son dernier film en tant que réalisatrice, Les Estivants.

Depuis onze ans, Nicolas Sarkozy en est devenu l'un des piliers. Il a ses habitudes dans la région où il fait bien sûr de grandes balades à vélo. Il y reçoit aussi parfois des personnalités politiques. Comme le racontait Marisa Bruni-Tedeschi à Vanity Fair, en octobre 2013, il est devenu l'homme de la maison : "Instinctivement, il s'est assis à la place qu'occupaient mon mari, puis Virginio [le défunt frère de Carla et Valeria, NDLR], au cours de leur vie. Après réflexion, je me suis dit qu'il était devenu l'homme de la maison." Et d'ajouter à propos des visites exceptionnelles dont le cap Nègre a été le cadre : "Si je vous dresse la liste des politiques qui sont venus ici, elle va faire plusieurs pages. Dans ces conditions, je préfère ne citer personne." Vanity Fair osait citer Jacques Chirac, mais aussi l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et même la reine Rania de Jordanie, en août 2013. Ces dernières semaines, l'ancien président a défendu son livre de souvenirs, Passions.

Cette petite vidéo de leur Giulia marque le début des vacances...