Carla Bruni-Sarkozy, sa fille sur ses pas : Giulia chante en italien

Comme tous les écoliers de la région parisienne, Giulia Sarkozy, 6 ans, baigne dans les vacances scolaires de Pâques. Une parenthèse de deux semaines qu'elle passe avec sa maman. Après avoir sillonné l'Europe avec la tournée qui a suivi la sortie de son album en anglais French Touch paru en octobre 2017, après s'être également rendue en Amérique du Nord, Carla Bruni-Sarkozy profite comme il se doit de ce break en famille bien mérité, dans la propriété familiale du cap Nègre.

Très active sur Instagram, l'épouse de Nicolas Sarkozy a proposé une vidéo adorable à ses 299 000 abonnés. La courte séquence postée dans les stories éphémères le 19 avril 2018 montre sa petite Giulia de dos, bien évidemment, en train de chanter avec une autre fillette. Sa "princesse" aux cheveux longs reprend un chant italien, Bella Ciao, un chant que les résistants italiens interprétaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Une prestation qui fait fondre sa maman, forcément fière de voir que ses racines italiennes perdurent de génération en génération.

Giulia Sarkozy avait déjà exprimé son attachement à la culture italienne que lui a transmise sa maman, née à Turin. La fillette avait été filmée par Carla Bruni-Sarkozy avec deux drapeaux dans la main, l'un aux couleurs de la France et l'autre de l'Italie. "Impossible de choisir entre deux pays aussi beaux et aussi proches, pour ne pas dire frères", avait commenté la chanteuse et mannequin à cette occasion.

Carla Bruni-Sarkozy remontera sur scène dès le 23 mai prochain avec un concert prévu au théâtre des Champs-Élysées, à Paris.