Carla Bruni-Sarkozy : Sa petite Giulia fait une superbe rencontre

Carla Bruni-Sarkozy est en vacances avec ses proches. Il y a quelques jours, la chanteuse de 51 ans partageait une superbe vidéo de sa petite Giulia (7 ans) dansant en maillot de bain rose bonbon décoré de licornes et d'arcs-en-ciel. Ce mardi 16 juillet 2019, c'est un moment magique que l'artiste, épouse de Nicolas Sarkozy, partage avec ses 431 000 abonnés sur Instagram.

Il s'agit d'abord de la courte vidéo d'un dauphin, puis d'un superbe portrait de Giulia non loin de cet animal qui n'est tout à fait pas n'importe qui. Comme l'explique Carla en légende de son post : "Quelle chance de rencontrer Reizi, ce matin ! Reizi est dauphin thérapeute. Il offre chaque jour un peu de paix et de joie à des enfants atteints de handicaps ou pathologies nécessitant des soins importants. Reizi fait partie d'un nouveau programme expérimental où les dauphins ne sont pas en captivité mais libres d'aller et venir comme ils le souhaitent et la chose extraordinaire est qu'il vient de l'océan de lui-même chaque matin s'occuper de ses petits patients et repart chaque soir dans son habitat naturel auprès des siens."