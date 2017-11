Carla Bruni-Sarkozy, Shy'm, Sylvie Tellier... succombent à la folie d'Halloween

Les anciennes Miss France Sylvie Tellier, Camille Cerf et Iris Mittenaere se sont elles aussi joyeusement métamorphosées, se montant le plus souvent effroyables, Matthieu Delormeau, Isabelle Morini-Bosc et leur ancienne collègue de Touche pas à mon poste Enora Malagré ont aussi passé la soirée du 31 octobre déguisés.