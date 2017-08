Carla Bruni-Sarkozy : Son ange Giulia cheveux au vent pour une tendre vidéo

L'heure de la rentrée n'a pas encore sonné pour Giulia Sarkozy. L'adorable fillette de 5 ans profite jusqu'au bout de ses grandes vacances en compagnie de sa maman, Carla Bruni-Sarkozy, qui a pris l'habitude de partager leur quotidien sur Instagram.

Conquise par sa fille, l'épouse de Nicolas Sarkozy propose une nouvelle vidéo à ses 132 000 abonnés, séquence tournée en mer et dans laquelle Giulia apparaît, comme toujours, de dos. A l'avant d'un bateau, enveloppée dans une robe molletonnée à capuche, la jeune vacancière fixe l'horizon, cheveux au vent. "Angel hair in the wind (cheveux d'ange au vent)", propose Carla Bruni-Sarkozy en guise de légende. Puis elle cite les paroles de Perfect Day, de Lou Reed, "Such a perfect day, glad I spent it with you", mythique chanson qu'elle interprète d'ailleurs dans la vidéo, d'une voix cristalline.