Carla Bruni-Sarkozy : Son message d'amour à Nicolas pour son anniversaire

Ce dimanche 28 janvier 2018, Nicolas Sarkozy célèbre son 63e anniversaire. Evidemment, son épouse Carla Bruni-Sarkozy a pensé à lui en lui dédiant quelques mots d'amour sur son compte Instagram.

En légende d'un très beau portrait de l'ancien président en noir et blanc signé David Atlan, la chanteuse de 50 ans déclare son amour en italien, en français et anglais : "Tanti auguri all'amore della mia vita - Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie - Happy birthday to the love of my life."

Vendredi prochain, le 2 février, le couple fêtera son dixième anniversaire de mariage. Rappelez-vous, le président Sarkozy avait rencontré la chanteuse lors d'un dîner. Ce fut comme un coup de foudre. Quelques mois seulement après leur rencontre, ils se disaient oui dans le Salon vert du palais de l'Elysée devant quelques proches. Dix ans plus tard, ils sont toujours aussi amoureux, sans doute plus, admiratifs l'un de l'autre mais aussi les heureux parents d'une petite Giulia, 6 ans.

Lundi 22 janvier, Nicolas Sarkozy s'est fait plaisir en participant au 2000e numéro de L'Equipe du soir sur la chaîne L'Equipe. L'ancien président a impressionné par la finesse de ses analyses footballistiques et connaissances en sport. Il a surtout pris un plaisir fou, ça crevait l'écran. De son côté, Carla Bruni est en tournée avec son album French Touch. Si une vilaine grippe l' a empêchée de faire son retour au sein des Enfoirés, elle reprendra la route en février pour sa tournée américaine. Elle chantera également le 23 mai à Paris au Théâtre des Champs-Elysées.