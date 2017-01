Carla Bruni-Sarkozy : Tendre message d'anniversaire à Nicolas, "son amour"

Toutes les occasions sont bonnes pour témoigner tout l'amour que l'on porte à celui que l'on aime, surtout celle de son anniversaire.

Alors que Nicolas Sarkozy souffle en ce samedi 28 janvier 62 bougies, son épouse, la douce Carla Bruni-Sarkozy, n'a pas manqué de lui adresser quelques mots tendres. Et c'est sur sa page Instagram qu'elle les a postés en début d'après-midi.

La chanteuse et mannequin de 49 ans - qui a récemment joué les beautés élégantes pour Chopard - s'est laissé emporter par un flot de tendresse. "Joyeux anniversaire mon amour", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle et Nicolas prise en noir et blanc, partageant une belle étreinte. "#happybirthday #monraymond", a-t-elle complété, en référence à la chanson Raymond qu'elle a tout spécialement écrite pour lui et qui figure sur Little French Songs, son quatrième album studio sorti en avril 2013.