Carla Bruni-Sarkozy trouve Brigitte Macron "très sympa"

Le palais de l'Élysée, Carla Bruni-Sarkozy y a séjourné avant elle, une vie qui ne lui manque pas, elle ne le cache pas. Alors quand l'épouse de Nicolas Sarkozy, actuellement en pleine promotion de son nouvel album French Touch à présent disponible, est questionnée sur la nouvelle première Brigitte Macron, les souvenirs remontent forcément mais sans véritable nostalgie.

En interview pour Le Parisien ce vendredi 6 octobre, Carla Bruni-Sarkozy livre son impression sur l'épouse d'Emmanuel Macron. "Je la trouve très sympa", admet très simplement la chanteuse et mannequin de 49 ans. La maman de l'adorable petite Giulia (5 ans) mentionne le dîner auquel elle a participé à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy, sur invitation du couple présidentiel. C'était le 5 juillet dernier, une entrevue à quatre qui était restée presque secrète, avant que Le Figaro ne la dévoile quelques jours plus tard. "C'est un dîner privé qui s'inscrit dans une série de rencontres que le chef de l'État compte avoir avec ses prédécesseurs. Il souhaite les rencontrer dans un format informel", a-t-il indiqué au quotidien par l'équipe de communication du président de la République à l'époque. "Ils nous ont invités à dîner. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus", confie Carla-Bruni Sarkozy.

J'ai fermé le placard de la politique

Si l'artiste a toujours soutenu Nicolas Sarkozy dans sa fonction de chef de l'État et après son départ de l'Élysée, la vie politique ne la passionne pas et l'assume. "Ça ne m'intéresse pas en dehors de lui. Ça ne m'intéressait pas du tout avant et ça ne m'intéresse pas du tout après. J'ai fermé le placard de la politique", avoue-t-elle.

De retour dans les bacs après le succès de Little French Songs sorti en 2013, Carla Bruni-Sarkozy propose quatre ans plus tard un album de reprises, en anglais. Associée au mythique label Verve aux États-Unis et produit par le producteur aux 16 Grammy Awards David Foster, la chanteuse reprend certains de ses titres anglo-saxons préférés. Dans la tracklist de French Touch figurent des classiques du rock, Enjoy the Silence de Depech Mode, Highway To Hell, d'AC/DC, ou encore le fameux A Perfect Day de Lou Reed, mais aussi de vieux standards.

L'intégralité de l'interview de Carla Bruni-Sarkozy est à retrouver dans Le Parisien du 6 octobre 2017.