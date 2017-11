Carla Bruni, son secret minceur : "Je n'ai jamais vu d'autre solution..."

Avant de remonter sur scène à Monaco, mercredi, et au Trianon de Paris, samedi 2 décembre, Carla Bruni accorde de nouvelles interviews dans les médias français. Mardi 28 novembre, l'ancien mannequin, qui a retrouvé l'excitation des podiums en septembre le temps d'un hommage à Gianni Versace, était l'invité de Stéphane Bern dans son émission À la bonne heure sur RTL.

Durant la chronique de la journaliste Joëlle Goron, Carla Bruni s'est vu demander comment, du temps où elle vivait à l'Elysée, elle faisait pour "garder [sa] sublime silhouette" : "Quand vous aviez des dîners, tous les soirs, des déjeuners avec des choses tentantes et délicieuses, vous faisiez comment ?" La réponse de la chanteuse, qui vient de publier l'album French Touch, ne manque pas de bon sens, mais est un peu injuste pour le commun des mortels : "Depuis que je suis petite, je mange extrêmement peu." Carla n'a, en effet, que très peu d'appétit...

La règle des trois

Ce n'est pas le seul facteur minceur de la star, qui ajoute : "Je mange beaucoup de fois par jour, peut-être cinq ou six fois, et de très petites choses à chaque fois. Je n'ai jamais vraiment faim. Je ne suis jamais vraiment pleine, donc je ne me mets jamais à table avec un appétit gigantesque. Et je fais beaucoup de repas, je ne crois pas en la règle des trois. Il ne faut pas grignoter des chips non plus, mais manger quelque chose dont on a envie, comme un potage." Quant à la répétition des dîners et déjeuners officiels à l'Elysée, Carla a su en faire son affaire en picorant avec délice : "Ce n'était pas une corvée tous ces dîners parce que la nourriture était délicieuse, dans la grande tradition de la gastronomie française. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est manger peu. Je n'ai jamais vu d'autre solution pour être mince." C'est le chef Guillaume Gomez de l'Elysée qui appréciera ces mots bienveillants de l'ancienne première dame.

Petit détail amusant, ce week-end, Carla Bruni était l'invitée de Catherine Ceylac dans Thé ou café sur France 2. L'épouse de Nicolas Sarkozy a revu une séquence de l'émission culte de Christine Bravo, Frou-frou, dont Joëlle Goron était l'une des chroniqueuses : on l'y voyait, déguisée en soubrette, faire du boudin avec Jean-Pierre Coffe. Plus de vingt ans après cet épisode, Carla se souvient avoir pensé à l'époque qu'il était étrange de la part d'une émission qui se disait féministe de l'habiller de la sorte et de lui faire faire la cuisine. Carla Bruni et Joëlle Goron sont-elles revenues sur le sujet dans les coulisses de RTL ?

