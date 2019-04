Carla Bruni sort les photos d'archives pour l'anniversaire de sa maman

Il y a quelques jours, Carla Bruni et son époux, Nicolas Sarkozy, étaient à Doha pour l'inauguration du Musée National du Qatar, en présence de son architecte Jean Nouvel et de personnalités comme Johnny Depp et Victoria Beckham. Lundi 1er avril 2019, la chanteuse plonge dans ses albums photos pour rendre hommage à sa maman, Marina Borini, à l'occasion de son 89e anniversaire.

C'est sur son compte Instagram que Carla Bruni-Sarkozy a souhaité publiquement un joyeux anniversaire à son étonnante maman. Ces quelques mots sont accompagnés de plusieurs photos de Marisa à laquelle ses filles, Carla et Valeria Bruni-Tedeschi, ressemblent tant. Parmi ces photos, une montre Marisa Borini en compagnie de ses deux filles et de leur frère Virginio, son fils aîné qui était passionné de voile et que le sida a emporté en 2006.