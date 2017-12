Carla Bruni sur scène : Nicolas Sarkozy, fier et fidèle à sa belle chanteuse...

Quelques jours avant cette fin de semaine consacrée à l'hommage national rendu à l'écrivain Jean d'Ormesson puis à l'incroyable cérémonie populaire dédiée à Johnny Hallyday, Carla Bruni chantait, mercredi 29 novembre 2017, à l'opéra Garnier de Monaco.

L'artiste de 49 ans vient de publier French Touch, un disque d'interprète produit par l'immense David Foster sur lequel elle reprend les standards anglo-saxons qu'elle a chantés toute sa vie. Aussi retrouve-ton sur cet album le Miss You des Rolling Stones au côté d'Enjoy The Silence de Depeche Mode, mais aussi Highway To Hell d'AC/DC, pour faire plaisir à son fils fan de métal, Aurélien Enthoven (16 ans), et The Winners Takes it All d'ABBA, reprise préférée de son époux Nicolas Sarkozy.

Après quelques dates en Grèce et avant celui du 2 décembre au Trianon de Paris, Carla Bruni a donc interprété ses nouvelles chansons accompagnées de ses musiciens dans l'écrin du majestueux opéra Garnier de Monaco. La star pouvait évidemment compter sur la présence de son mari Nicolas Sarkozy, chaleureusement salué lui aussi lors de son arrivée dans la salle. L'ancien président était accompagné de son avocat et ami, Me Thierry Herzog.

Oh Johnny...

Vendredi 8 décembre dans la matinée, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se sont rendus au funérarium du Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine. Le couple a souhaité se recueillir sur la dépouille de Johnny Hallyday. Devant les caméras de BFMTV, l'ancien président lui a rendu cet hommage : "Je voudrais dire combien Carla et moi, on pense à sa famille, à Laeticia, qui a veillé sur lui quelles que soient les difficultés ou les aléas de la santé, et à ses enfants. Oui, je les avais mariés. C'est un mariage qui a duré quand même plus de vingt ans. C'est un pan de nos vies qui disparaît, comme ça, d'un coup, brutalement, à cause de la maladie. Ça va au-delà du chanteur, de la musique, c'est un personnage qui comptait dans la vie des Français. Ça laisse un grand vide et, pour beaucoup de gens, ils représentaient l'idée du bonheur."

Dans l'après-midi, le couple faisait partie des personnalités conviées à l'hommage national rendu à l'écrivain Jean d'Ormesson, mort la veille de Johnny Hallyday, sur l'esplanade des Invalides. Un hommage très solennel bien différent de celui auquel Carla et Nicolas ont assisté le lendemain à la Madeleine. Pour Johnny Hallyday, un million de fans dans la rue, 700 bikers et trois présidents : Emmanuel Macron, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le couple Sarkozy, après avoir chaleureusement embrassé Laeticia et les proches de Johnny Hallyday se sont rendus à Londres. Carla y chantait samedi soir à l'Union Chapel.