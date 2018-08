Carla Bruni termine sa tournée au Liban : Nicolas Sarkozy est son premier fan

French Touch prend des vacances! Merci tous pour votre accueil et votre soutien tout au long de cette tourne Thank you all for all the love and support during the French Touch tour. We're taking a break and will hopefully come back soon with new songs Specialthanks to @alainlalala @tao.70 @cybarbox @djamel.hammiche Johanne, Camille, Romain #lovetoall #frenchtouchtour #frenchtouchontheroad #musicalways and thanks for the pic @ammarparis

A post shared by Carla Bruni (@carlabruniofficial) on Aug 1, 2018 at 6:19am PDT