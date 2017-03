Carla Bruni, tout sourire pour chanter avec sa petite Giulia: Une vidéo adorable

Deux jours plus tôt, Carla Bruni avait provoqué quelques remous sur Instagram après avoir gentiment taquiné le président François Hollande. La chanteuse et mannequin de 49 ans avait reçu une invitation pour se rendre au palais de l'Élysée sur laquelle son nom de femme mariée n'était pas apparu. "Tiens, François Hollande ne sait pas que je me suis mariée... est-ce que quelqu'un du protocole de l'Élysée pourrait l'avertir ?", avait-elle commenté avec humour.

Devant le scepticisme de certains internautes, dont certains lui ont rappelé que son nom de scène était seulement "Carla Bruni" sans le "Sarkozy", la principale intéressée s'était permise de répondre directement. "Je ne veux pas me moquer du président, loin de moi cette idée.... je voulais juste blaguer un peu sur le protocole de l'Élysée – que je connais... – qui a semblé oublier qui est mon mari. Comme par hasard... c'est simplement drôle. Rien de plus. Et la vie nous offre si peu de moments drôles, au fond. Amitiés", avait-elle écrit.