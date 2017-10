Carla Bruni triomphe sous le regard de Nicolas Sarkozy, debout !

Quatre ans après l'aventure Little French Songs et sa tournée qui l'avait déjà menée de New York à Barcelone, Carla Bruni retrouve enfin la scène à l'occasion de la sortie de l'album French Songs, disponible depuis le 6 octobre. Après une intense promo américaine et française, la chanteuse est arrivée dimanche en Grèce, avec sa famille, pour rencontrer la presse et donner les premiers concerts de sa nouvelle tournée mondiale.

Lundi 23 octobre, sur la scène du très beau Théâtre Pallas à Athènes, Carla Bruni est remontée sur scène pour présenter ses nouvelles chansons, des reprises de ses chansons anglo-saxonnes préférées auxquelles s'ajoute le mythique Highway to Hell d'AC/DC, enregistrée pour faire plaisir à son fils Aurélien (16 ans). Sur scène, la chanteuse de 49 ans est entourée de Taofik Farah (guitare), Cyril Barbessol (claviers), Nicolas Didier (percussions) et Johanne Mathaly (violoncelle), tandis qu'elle joue évidemment de son instrument fétiche, la guitare.

Si la petite Giulia, qui vient de célébrer son 6e anniversaire avec un goûter dansant, comme son grand-frère, accompagnait ses parents en Grèce, pas sûre qu'elle ait été dans la salle hier soir. Quoique que cette petite blonde à côté de Nicolas Sarkozy nous dit bien quelque chose. Carla Bruni a pourtant récemment confié dans ELLE que Giulia était encore trop petite pour venir la voir sur scène, mais qu'elle comptait bien sur la présence de son fils : "Je l'oblige à venir, puisqu'il aime le métal", disait-elle avec humour.

Son premier fan

En tout cas, Carla a pu une nouvelle fois compter sur le soutien de son époux, celui qu'elle aime depuis déjà dix ans, Nicolas Sarkozy. Installé dans la salle au centre près de la scène, l'ancien président n'a pas loupé une miette de la prestation de son épouse qu'il aide à lutter contre le trac, lui qui s'est exprimé toute sa carrière politique devant des foules parfois impressionnantes. À la fin du récital de sa Carlita, impossible pour Nicolas Sarkozy ne rester sur son siège : il est l'un des premiers à se lever et à applaudir à tout rompre.

Ce mardi 24 octobre, Carla Bruni donne un second concert à Athènes. Après un concert à Monaco (le 29 novembre), elle chantera au Trianon de Paris (le 4 décembre), puis poursuivra à Vienne (6 décembre), à Londres (9 décembre) et à Istanbul (13 décembre) avant d'autres dates en Suisse, en Allemagne et aux Etats-Unis durant les vacances de février ; de fait, Giulia et Aurélien pourront de nouveau l'accompagner.