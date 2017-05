Carla et Kevin (Les Marseillais) : "Nous avons vécu des choses très intenses"

Que c'est beau l'amour... Kevin et Carla, tel des Roméo et Juliette 2.0, auront vécu des choses pas comme les autres ensemble. Après s'être mis en couple une première fois dans Les Marseillais - une relation à base de "je t'aime, moi non plus", les aventuriers de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers se sont confiés à coeur ouvert à nos confères de TV Mag.

"L'aventure de Moundir et les apprentis aventuriers a vraiment permis de nous rapprocher. Nous avons vécu des choses très intenses ensemble. J'ai redécouvert la Carla que j'aimais et je ne regrette vraiment pas d'avoir participé à ce jeu à ses côtés", s'est alors confié le jeune homme. Ni une, ni deux, Carla répond : "Au début, je pensais que nous n'allions pas nous en sortir et pas nous entendre. J'avais peur que nous n'arrivions pas à être unis. Et aujourd'hui, je peux dire que, si j'ai réussi à tenir, c'est grâce à lui. Il a su me soutenir quand j'en avais besoin et je me suis battue pour lui. Cette aventure a permis de nous réunir." Comme c'est mignon !

Et lorsque le Marseillais reviens sur sa rencontre avec la sulfureuse blonde, il est catégorique : "C'était en Afrique du Sud pendant le tournage des Marseillais en 2015. Au début, tout se passait bien entre nous mais ça n'avait pas duré. Carla avait flashé sur moi, elle m'avait adoré..." Ce que Carla a tempéré : "Il a toujours besoin d'en rajouter, ça lui fait plaisir. C'est important pour son estime personnelle. Donc autant faire croire que j'étais beaucoup plus amoureuse de lui que lui l'était de moi... C'est vrai qu'il m'avait plu avec son charme et son humour. C'était mon premier tournage et il avait su me rassurer."

Kevin se souvient de sa rencontre avec la candidate comme si c'était hier : "De toutes les nouvelles de la saison en Afrique du Sud, Carla était la plus belle." Mais la jeune femme préfère ne pas ressasser le passé : "Ça n'a pas duré entre nous parce que Kevin ne sait pas se stabiliser sentimentalement parlant, il finit toujours par dérailler. Tout allait très bien entre nous, nous avions vécu quelque temps ensemble après le tournage mais il y a eu les sorties, les potes, les filles et voilà..."