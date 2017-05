Carla et Kevin (Moundir 2) de nouveau en couple : Ils exhibent leur amour !

Il n'y a plus de place pour le doute, Kevin et Carla (Les Marseillais de W9) sont bel et bien de nouveau ensemble et n'hésitent pas à afficher leur complicité retrouvée sur leurs réseaux sociaux.

Lundi 22 mai, jour de lancement de leur dernière télé-réalité commune Moundir et les apprentis aventuriers 2 sur W9, Carla (20 ans) a dévoilé un cliché d'elle et son homme en train de se câliner en bord de mer. "C'est parti pour une nouvelle aventure qui commence pour moi et Kevin Guedj, j'espère qu'on ne vous décevra pas les amis. Moundir et les apprentis aventuriers, ça commence ce lundi à 18h55 sur W9 ! Liés dans le jeu, va-t-on tenir avec notre binôme ?", a-t-elle lancé.

Sur Snapchat, Carla et Kevin ne sont pas plus discrets sur leur retour de flamme puisqu'ils multiplient les publications montrant leur complicité depuis la fin du tournage de Moundir 2. Que ce soit en compagnie de Julien Tanti et de Manon Marsault (un autre couple dur à suivre !) ou avec Anthony des Anges 9, le couple s'affirme comme jamais !

Récemment interrogés par nos confrères de TV Mag, les tourtereaux avaient déjà évoqué leurs retrouvailles. "L'aventure de Moundir et les apprentis aventuriers a vraiment permis de nous rapprocher. Nous avons vécu des choses très intenses ensemble. J'ai redécouvert la Carla que j'aimais et je ne regrette vraiment pas d'avoir participé à ce jeu à ses côtés", avait lâché le jeune homme. Et Carla de réagir : "Au début, je pensais que nous n'allions pas nous en sortir et pas nous entendre. J'avais peur que nous n'arrivions pas à être unis. Et aujourd'hui, je peux dire que, si j'ai réussi à tenir, c'est grâce à lui. Il a su me soutenir quand j'en avais besoin et je me suis battue pour lui. Cette aventure a permis de nous réunir."