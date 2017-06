Carla et Kevin (Moundir 2) : Sexe, bébé, mariage... Ils disent tout !

Depuis la reconquête de son homme, Kevin Guedj, dans la nouvelle saison de Moundir et les apprentis aventuriers, Carla Moreau semble plus heureuse que jamais et elle ne s'en cache pas. Au cours d'une interview qu'ils ont accordée tous les deux à nos confrères du magazine Public, la blonde sexy et son beau Marseillais n'ont pas manqué de se dévoiler sur leur relation et sur leur aventure plus que houleuse dans la jungle luxuriante.

"Se mettre à nu, vivre dans des conditions extrêmes, créer une cohésion et une solidarité au cours des épreuves nous a permis de nous redécouvrir", lance la jeune femme de 20 ans à propos de son petit ami. Lorsque le journaliste lui demande si elle avait en tête de reconquérir Kevin dès son arrivée dans l'aventure, Carla Moreau répond : "Ah mais pas du tout ! On a l'habitude de faire ce genre de jeu ensemble, donc j'ai su garder la tête froide... Ça ne me faisait ni chaud ni froid. Il n'y avait aucune stratégie de ma part concernant la reconquête de Kevin."

Mais quand le meilleur ami de Julien Tanti qui faisait polémique dernièrement s'en mêle, c'est un tout autre son de cloche que l'on entend : "Vous connaissez le truc ? Une femme quand elle dit quelque chose, elle pense l'inverse... Plus sérieusement, à la base, je pensais que ça allait très mal se passer et finalement. Notre relation s'est faite assez naturellement, les couples dormaient dans des cases individuelles, donc forcément, ça rapproche. Hé hé hé..."

Une vie de famille ?

Des retrouvailles sous le signe de l'amour donc, mais lorsqu'on parle de projets futurs, le couple préfère être direct : "Chaque chose en son temps", explique la belle. Et l'ex de Jessy Errero d'ajouter, "J'ai 27 ans, Carla 20, on a le temps... Franchement pour les enfants, je me vois davantage en avoir vers 35 ans."

Les enfants et le mariage, ce n'est pas pour tout de suite !