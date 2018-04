Dans un article publié le 6 avril 2018 sur le site Purepeople.com, une fausse infor­ma­tion a été reprise du site de Closer.fr selon laquelle Madame Carla GHEBALI - fille de Daniela Lumbroso - aurait été placée en garde à vue pour des faits de violence : elle aurait drogué, dépouillé et ligoté le jeune homme qui aurait agressé une de ses amies.

Après véri­fi­ca­tion, ces infor­ma­tions s'avèrent inexactes. Contacté par l'avocat de Mme Carla GHEBALI, Me Robin Binsard, le site Purepeople.com publie le droit de réponse suivant :

"Dans un article en date du 6 avril 2018, il est affirmé que Madame Carla GHEBALI serait l'auteur d'infrac­tions pénales. Cette dernière conteste formel­le­ment la version des faits propo­sée au sein de cet article, laquelle appa­raît grave­ment erro­née, sinon diffa­ma­toire et malveillante.

En effet, il est affirmé que : "Carla, la fille de Daniela Lumbroso, en garde à vue : elle aurait drogué, ligoté et dépouillé l'agres­seur d'une amie" ; "le 29 mars dernier un jeune homme de 27 ans se réveille ligoté chez lui sur une chaise, il aurait été drogué selon la police".

Ces faits, parfai­te­ment fictifs, ont été dénoncé de manière calom­nieuse par le plai­gnant et n'ont pas été rete­nus par le magis­trat en charge du dossier. Le juge d'instruc­tion n'a pas mis en examen Mme GHEBALI des chefs de séques­tra­tion et d'admi­nis­tra­tion de substance dange­reuse. A l'inverse, le plai­gnant est lui-même mis en examen au sein de cette procé­dure pour des faits d'agres­sion sexuelle, ce qui n'est pas indiqué au sein de l'article.

En tout état de cause, la publi­ca­tion par voie de presse d'une narra­tion erro­née de faits faisant l'objet d'une infor­ma­tion judi­ciaire en cours, et pour lesquels Mme GHEBALI est présu­mée inno­cente, consti­tue une viola­tion grave et insou­te­nable du secret de l'instruc­tion d'une part, et de la présomp­tion d'inno­cence d'autre part.

En consé­quence, Mme GHEBALI et ses conseils indiquent qu'ils entendent utili­ser toutes les voies de droit néces­saires afin de réta­blir son honneur et sa répu­ta­tion."