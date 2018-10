Carla Ginola (DALS 9) : Ses poignantes confidences sur un petit ami décédé

Surprise à l'issue du prime de Danse avec les stars 9 diffusée sur TF1, samedi 6 octobre 2018. Anouar Toubali et Carla Ginola ont été éliminés de la compétition, alors qu'ils ne faisaient pas partie des derniers du classement. Un résultat qui a fait bondir les téléspectateurs. Deux jours après ce départ, l'influenceuse de 24 ans s'est confiée à nos confrères de Gala et a fait une bouleversante confidence.

Après avoir confié être déçue d'avoir quitté l'aventure et surtout ses camarades, Carla Ginola a dévoilé regretter de ne pas pouvoir apprendre certaines danses comme le jive : "Et surtout le prime 3 qui était mon but parce qu'on y raconte une histoire personnelle", a-t-elle ajouté. La fille de David Ginola souhaitait en effet évoquer "une histoire qui [lui] tenait vraiment à coeur, qui est très bouleversante" : "Je tenais à rendre hommage à mon premier petit-copain, que j'ai eu à 18 ans. Il avait le coeur à droite et est décédé le jour de mes 18 ans. Je voulais vraiment danser sur sa musique, pour sa famille, pour lui. Bizarrement au cours d'une discussion, il m'avait raconté que pour le jour de son enterrement, il voulait qu'on passe une certaine musique. Je n'avais pas capté à l'époque. Et quelques mois plus tard, il est décédé. J'aurai aimé danser sur cette musique, lui faire un vrai hommage. C'était vraiment mon objectif." Un voeux qui ne pourra malheureusement jamais être exaucé.