Carla Ginola et Victoria Bedos : Filles de stars conquises par Florence Foresti

Après un nouvel an à Los Angeles avec son amoureux Adrien et une Fashion Week parisienne incontournable puisqu'elle est mannequin, Carla Ginola a choisi une soirée cinéma le 6 mars. La ravissante fille de David Ginola et de son ex-femme Coraline faisait partie des personnalités présentes lors de la projection du film De plus belle avec Florence Foresti. Look décontracté et visage charmeur, elle a brillé sur le tapis rouge auprès d'autres artistes.

En effet, lors de l'avant-première de De plus belle, on pouvait également croiser une autre comédienne et enfant de stars : Victoria Bedos. L'héroïne de Vicky a posé avec Gabrielle Lazure, non loin d'autres actrices telles que Naïdra Ayadi, Alix Bénézech, Fabienne Carat, Nadia Roz et Saïda Jawad. Pauline Lefèvre et son mari Julien Petit étaient aussi de la partie, tout comme Axelle Laffont, Elie Semoun et Michaël Gregorio.

De plus belle, l'histoire : Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l'avant, vivre, voir du monde... C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Clovis, charmant... charmeur... et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n'a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s'aimer, pour devenir enfin la femme qu'elle n'a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis...

De plus belle, en salles le 8 mars