Carla (Les Marseillais) enceinte : Ce détail qui énerve Kevin !

Carla Moreau est enceinte de son premier enfant. Son compagnon Kevin et elle ont officialisé la nouvelle le 24 avril 2019, sur Instagram. Depuis, les candidats des Marseillais évoquent régulièrement la grossesse de la jeune femme de 22 ans sur les réseaux sociaux.

Leurs abonnés ont donc appris que, lundi 6 mai, Carla avait rendez-vous chez le gynécologue pour faire une échographie. "Aujourd'hui c'était le rendez-vous pour voir garçon ou fille mais on attend encore un peu pour le savoir !! Apparemment, plus c'est long, plus c'est bon", a écrit le beau brun de 29 ans en légende d'une photo Instagram de la future maman et lui.