Carla (Les Marseillais), sa rupture avec Kevin Guedj : "Je suis outrée !"

Vous aimiez le couple formé par Carla Moreau et Kevin Guedj dans Les Marseillais de W9 ? Il va désormais falloir s'habituer à vivre sans.

En effet, comme l'a indiqué Carla sur Snapchat ce 17 mars 2018, leur couple n'existe plus. Il faut croire que les nombreuses rumeurs d'infidélité et leur passif ont eu raison de leur entente amoureuse.

Si Carla avait dans un premier temps soutenu publiquement son chéri face à ces rumeurs, la jolie blonde a indiqué ce week-end : "J'avais fait un démenti il y a quelques jours, sachez que c'était uniquement pour le protéger et que j'ai fini par voir que tout ce qui était dit était bien vrai." Et Carla de poursuivre, plus alerte que jamais : "Je suis revenue vers lui en pensant que c'était encore moi le problème mais je me suis aperçue que la seule mauvaise personne était bien lui et non moi... Je suis outrée par ce qui vient de se passer mais ça m'aura permis d'ouvrir les yeux." Malheureusement, la jeune femme ne révèle pas ce qui l'a aidée à prendre conscience de la réalité de son couple.

Histoire de dire au revoir comme il se doit à Kevin, Carla a finalement statué, toujours sur Snapchat : "Kevin et moi ne sommes définitivement plus ensemble. J'ai voulu fermer les yeux, oublier ce qu'il s'était passé, j'ai voulu le protéger... J'ai pris la décision radicale de tout arrêter à cause de la personne qu'il est, je pense qu'effectivement nous n'avons plus rien à faire ensemble."

C'est dit !