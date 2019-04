Carla Moreau (Les Marseillais) enceinte de Kevin : 1res photos de son baby bump

Après Jessica Thivenin, c'est au tour d'une autre candidate des Marseillais d'annoncer un heureux événement. Ce mercredi 24 avril 2019, Carla Moreau a révélé être enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec Kevin Guedj.

"C'est avec une grande joie que Kevin et moi avons décidé aujourd'hui de vous faire partager cette grande nouvelle . Me voilà rentré dans mon 4ème mois de grossesse et c'est donc avec une merveilleuse émotion que je vous annonce officiellement la venue de notre petit bout ...", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on aperçoit son homme et elle les mains posées sur son beau baby bump.

De son côté, Kevin a posté une photo de lui en train d'embrasser le ventre de sa belle. "1+1 = 3 Je l aime déjà", a-t-il simplement écrit. Les tourtereaux ont sans surprise reçu de nombreux messages de félicitations.