Carla Moreau (Les Marseillais) enceinte : Le sexe du bébé révélé

Actuellement, Carla Moreau et Kevin Guedj participent au tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le reste du monde, prochainement diffusée sur W9. Mais une aventure bien plus grande et bien plus belle les attend d'ici quelques mois : la naissance de leur premier enfant. La belle blonde de 22 ans est enceinte de cinq mois et devrait accueillir son bébé en octobre.

Jeudi 27 juin 2019, les deux candidats de télé-réalité ont d'ailleurs fait une grosse révélation sur le sujet. Ils ont partagé une vidéo en direct du tournage des Marseillais VS Le reste du monde. On les découvre aux côtés de Paga, Julien Tanti, Manon Marsault et Nikola Lozina. Les futurs parents tiennent un ballon noir dans les mains et très vite, Kevin l'explose. Des confettis de couleur rose en sorte alors, on comprend donc que le couple attend une petite fille. Une nouvelle qui les inonde de bonheur car ils sautent de joie et s'embrassent rapidement.

Leurs camarades sont tout aussi contents pour eux. "It's a girl", ont écrit Carla et Kevin en légende de la vidéo. Très vite, leurs fans leur ont souhaité tous leurs voeux de bonheur. Et y en a assez !