Carlos Peralta : Le nageur fait son coming out

En ce mois de juin 2018, période des Pride (marches des fiertés) un peu partout dans le monde, Carlos Peralta apporte un peu plus encore de visibilité à la cause LGBT. Le jeune homme s'est déclaré ouvertement homosexuel au cours de son interview et veut être un modèle notamment pour les plus jeunes.

"J'encourage les gens à ne pas avoir peur, à se battre et à ne pas se sous-estimer, je reçois beaucoup de messages d'enfants dans les petites villes qui souffrent d'intimidation alors sortir publiquement du placard est un moyen de les aider", a-t-il ainsi confié. Et le demi-finaliste des JO de Rio d'ajouter : "Défaire de tels mythes archaïques dans notre société me rend plus fort et plus humain. (...) Les gens ne comprennent pas à quel point vous pouvez souffrir pour vous accepter vous-même. Je ne me suis pas senti très compris par les entraîneurs ou les collègues."

Carlos Peralta, qui dit avoir un temps eu une petite copine et s'être fait traiter de "pédé dans le placard" a reçu le soutien du sportif Víctor Gutiérrez, qui a lui aussi fait son coming out il y a quelques années. Il ajoute : "Il y a des gens qui vont me reprocher de le dire à un moment où je ne suis pas au top [il a notamment pris du poids et ses derniers résultats sont en baisse, NDLR]. Mais je viens de terminer mes examens de médecine et maintenant je vais me préparer pour les Jeux de 2020."