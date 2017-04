Carmelo Anthony et La La Vazquez : La star NBA et la BFF de Kim K. séparés...

Si la situation sportive de Carmelo Anthony, 32 ans, est très incertaine, sa vie personnelle l'est actuellement tout autant – les deux ne seraient d'ailleurs pas sans lien. Le basketteur vedette des New York Knicks, dont la saison vient de s'achever, est en effet séparé de sa femme La La Anthony (née Vazquez) après sept ans de mariage.

À lire aussi Carmelo Anthony : La star de la NBA ébranlée par le décès de sa soeur...

Le site américain TMZ.com, qui rapporte l'information, précise même que l'amie de Kim Kardashian, âgée de 37 ans, a quitté le domicile conjugal de l'Upper West Side et s'est installée la semaine dernière dans un logement indépendant à Big Apple. S'ils vivent séparément, les deux conjoints restent toutefois en bons termes, notamment pour le bien de leur fils Kiyan, 10 ans : mariés depuis 2010 (les soeurs Kardashian, Serena Williams et d'autres stars amies étaient présentes lors de la cérémonie chez Cipriani, filmée pour l'émission de télé réalité dédiée : La La's Full Court Wedding), ils étaient d'ailleurs réunis lors du week-end de Pâques pour un de ses matchs de basket et voudraient à tout prix éviter de le déraciner de New York, où il est scolarisé et a ses amis.

Le destin de "Melo" en NBA pourrait bien venir contrarier ce voeu pieux : malgré sa solide septième saison sous le maillot des Knicks (74 matchs joués, plus de 34 minutes et 22 points de moyenne), le natif de Brooklyn, triple champion olympique et meilleur marqueur de la sélection américaine, est au coeur des discussions du marché des transferts, et ce depuis des mois déjà. Or, si les rumeurs semblent avoir sérieusement pesé sur la santé de son mariage avec La La, les Knicks semblent bien décidés à l'envoyer ailleurs : Phil Jackson, l'emblématique président de la franchise new-yorkaise, a effectivement signalé il y a quelques jours qu'il était temps pour ce géant de la NBA de changer d'air, provoquant au passage un tollé du côté des fans du joueur dix fois All-Star... à moins d'atterrir chez les voisins des Brooklyn Nets, cela risque fort de changer aussi la donne familiale.

Pour l'instant, on ne parle pas encore de divorce ni d'un côté ni de l'autre, mais...