Carmine Caridi (Le Parrain, NYPD...) meurt à 85 ans

L'acteur Carmine Caridi est décédé mardi 28 mai 2019. Il avait 85 ans et a rendu son dernier soupir au sein du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Depuis quelques jours, il était plongé dans le coma après une chute qui l'avait blessée au dos, comme le révèle le toujours bien informé TMZ.com. Carmine Caridi est principalement connu pour son rôle dans Le Parrain : Partie II et Le Parrain : Partie III.

Au cours de sa longue carrière, Carmine Caridi s'est illustré dans de nombreuses séries télévisées, à l'image de l'inoubliable Starsky et Hutch, Taxi, Simon & Simon, Fame ou encore NYPD Blue. Au total, il a eu plus de 100 rôles au cours de sa vie. Son parcours en tant qu'acteur a cependant été marqué par un scandale. Il avait connu des ennuis avec la justice en copiant des films sur cassettes pour les revendre, faisant des copies illégales de longs métrages confidentiels. Il a ainsi été le premier homme de cinéma à être exclu de l'Académie des Arts animés et des Sciences.

"De Broadway à la télévision, Carmine a passé six décennies à amuser le public et rien au monde ne le rendait plus heureux. On se rappellera de lui pour son talent, sa chaleur et son charme. Carmine est décédé en paix, entouré de ses amis et de sa famille. Peut-être que son plus grand regret est d'avoir été exclu de l'Académie", a indiqué son manager à TMZ.com.