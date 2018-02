Carole Bianic (Cherif) : Les conséquences de son départ sur le tournage

Le 16 janvier 2018 marquait un véritable tournant pour la série Cherif (France 2) : Le personnage d'Adeline, incarné par Carole Bianic, abandonnait Kader pour partir au Canada. Sous le choc, les fans n'ont pas caché leur tristesse sur les réseaux sociaux. Ils espèrent toutefois que la partenaire d'Abdelhafid Metalsi fera son retour dans une autre saison, son personnage n'ayant pas été tué.

Si pour l'heure, on ignore si Carole Bianic apparaîtra de nouveau dans Cherif, Stéphane Drouet, le producteur, a indiqué à nos confrères de Télé Loisirs que l'équipe a tout fait pour lui offrir un départ soigné : "On voulait offrir une belle conclusion, même triste, à l'histoire entre Kader et Adeline." Et impossible pour eux de faire mourir la collègue de Kader ou de la faire incarner par une autre femme : "Ce personnage est irremplaçable dans le coeur de Cherif, dans celui des fans et dans le nôtre. Nous ne voulions pas le faire mourir et n'avons jamais envisagé une autre que Carole Bianic dans le rôle."

Une autre actrice a donc été intégrée à l'équipe pour jouer la nouvelle partenaire du personnage principal : Aurore Erguy. Elle s'est mise dans la peau de Roxane Le Goff, une femme mariée et mère de deux enfants. Inutile d'espérer une histoire d'amour entre Cherif et elle, donc. Toutefois, Kader continuera à avoir une "vie personnelle plus fun et aboutie" la saison prochaine.

Pour rappel, Carole Bianic a souhaité quitter Cherif afin de se consacrer à son fils Lino né il y a quelques mois, fruit de ses amours avec Vincent Giovanni, l'un des réalisateurs de la série. "C'est moi qui ai déclenché le processus. Quand je suis tombée enceinte, je me suis interrogée sur mon avenir personnel et professionnel. Je ne voulais pas partir en tournage six mois dans l'année et passer à côté de ma vie de maman", a-t-elle expliqué. Elle a ensuite précisé qu'un retour dans la série n'était pas à exclure : "Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais Adeline n'est pas morte et on ne sait jamais ce que la vie nous réserve."