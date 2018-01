Carole Bianic (Cherif): "Vie de maman", larmes... On en sait plus sur son départ

Le 16 janvier 2018, les fans de la série Cherif (France 2) étaient sous le choc. Le personnage d'Adeline a quitté Kader afin de partir pour le Canada. La raison ? Son interprète Carole Bianic a souhaité s'éloigner du plateau de tournage afin de se consacrer à son fils Lino né il y a quelques mois, fruit de ses amours avec Vincent Giovanni, l'un des réalisateurs de la série.

"C'est moi qui ai déclenché le processus. Quand je suis tombée enceinte, je me suis interrogée sur mon avenir personnel et professionnel. Je ne voulais pas partir en tournage six mois dans l'an­née et passer à côté de ma vie de maman", a confié l'actrice à nos confrères de Télé Loisirs. Très tôt, Carole Bianic a donc annoncé aux scénaristes et aux producteurs son désir de quitter la série.

Selon la belle brune, son départ redonnera "un second souffle" à Cherif : "Ce que les fans aiment, c'est surtout le jeu du chat et de la souris, pas le couple." Bien qu'elle ait pris la décision de s'en aller, Carole Bianic était très émue à l'idée de quitter l'équipe. Dur dur de se contenir lors de sa dernière scène : "J'avais les larmes aux yeux (...). Mais je n'ai aucun regret, même si je remercie cette série qui m'a tant apporté."

Pour l'heure, la jeune maman ne sait pas encore de quoi demain sera fait. Elle admet tout de même avoir déjà des projets à la télé et au théâtre. Et qui sait, peut-être fera-t-elle son retour un peu plus tard : "Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais Adeline n'est pas morte et on ne sait jamais ce que la vie nous réserve."

Ce qui est certain, c'est qu'elle manquera à son partenaire Abdelhafid Metalsi (Kader). "Quand j'ai appris le départ de Carole, j'ai été triste bien sûr (...). Elle reste une amie et une partenaire que je ne pourrai jamais oublier. Elle a fait un choix courageux et je le respecte", a confié l'acteur à Télé Loisirs.