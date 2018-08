Carole Bouquet en couple : Ce qu'elle admire chez Philippe Sereys de Rothschild

Plusieurs hommes comblent Carole Bouquet de bonheur. Ses deux enfants, Dimitri Rassam, 36 ans, fils du producteur Jean-Pierre Rassam et Louis Giacobetti, 31 ans, fils du photographe et réalisateur Francis Giacobetti. Mais pas seulement.

Si l'élégante actrice de 61 ans a connu plusieurs relations amoureuses, c'est auprès de Philippe Sereys de Rothschild qu'elle vit une romance stable depuis plusieurs années. Cette semaine en couverture de Paris Match, profitant du doux soleil sicilien de l'île de Pantelleria, Carole Bouquet s'épanche sur son compagnon. Parce que l'amour implique forcément de l'admiration, la comédienne est épatée par les multiples qualités de Philippe Sereys de Rothschild : "J'admire la générosité de Philippe, sa gentillesse, son attitude avec les enfants, le savoir qu'il a et que je n'ai pas."

Consciente d'avoir eu beaucoup de chance dans sa carrière, celle qui est bientôt à l'affiche du film Voyez comme on danse de Michel Blanc (en salles le 10 octobre prochain) apprécie à présent le bonheur d'être amoureuse. "Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est que j'arrive à construire des choses avec l'homme que j'aime, avec sa famille, et avec la mienne", confie Carole Bouquet. Mais rien n'égal la satisfaction de savoir ses deux fils heureux. Et ils le sont puisque Louis a épousé Charlotte Tarboureich le 11 juin 2018 à la Trinité-sur-mer (Morbihan) et deviendra dans quelques mois papa pour la première. Dimitri connaîtra bientôt ce même bonheur pour la deuxième fois (avec sa compagne Charlotte Casiraghi ndlr) puisqu'il est déjà le papa d'une fille prénommée Darya née en 2011 de son union avec le mannequin Masha Novoselova.

Carole Bouquet avait officialisé son histoire d'amour avec Philippe Sereys de Rothschild sur le tapis rouge du 67e Festival de Cannes, dont elle était membre du jury. Le couple était apparu main dans la main lors de la montée du film The Search avec Bérénice Bejo. Lors d'une interview accordée à Paris Match quelques jours plus tôt, Carole Bouquet n'avait pas souhaité s'exprimer sur sa vie amoureuse, répliquant : "N'insistez pas, je ne dirais rien."

Philippe Sereys de Rothschild est le fils de Philippine de Rothschild, ancienne comédienne décédée en août 2014 et de Jacques Sereys, lui aussi comédien.

L'intégralité de l'interview de Carole Bouquet est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 23 août 2018.