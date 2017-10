Carole Bouquet : Look pyjama pour une sortie culturelle avec son compagnon

Voilà plusieurs mois que Carole Bouquet n'était plus réapparue en public lors d'un événement officiel. La dernière fois que la comédienne s'était affichée devant les photographes, c'était en mai dernier à Cannes. Sublime dans une robe Chanel, l'actrice de 60 ans avait foulé le tapis rouge au bras de son compagnon Philippe Sereys de Roth­schild pour célébrer le 70e anniversaire du Festival. Cette fois, c'est à Paris que le couple a fait une apparition remarquée.

Jeudi 19 octobre, Carole Bouquet et son compagnon étaient ainsi au Centre Pompidou pour une soirée culturelle unique en son genre. À l'occasion des 40 ans du musée national d'art moderne, les Amis du Centre Pompidou avaient effectivement mis à l'honneur l'Italien Francesco Vezzoli, artiste majeur de la scène contemporaine, convié pour introduire son univers grâce à une série de performances organisées en collaboration avec l'Académie de l'Opéra national de Paris. Entouré de chanteurs et de musiciens, l'artiste proposait une expérience immersive, réinterprétation sensorielle des collections modernes et contemporaines du Centre Pompidou.

Cet événement exceptionnel n'a donc pas échappé à l'intérêt de Carole Bouquet et Philippe Sereys de Roth­schild, qui ont arpenté les allées de cette manifestation avec une belle complicité. Dans un ensemble pyjama bordeaux qui lui allait à ravir, l'actrice a également pu croiser sur place d'autres visages célèbres, dont la chanteuse Sylvie Hoarau, membre du duo Brigitte. Les amoureux d'art couche-tard ont par ailleurs pu prolonger l'expérience avec une after party organisée jusqu'à 3h du matin.