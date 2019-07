Carole Bouquet : Rare sortie avec Philippe Sereys de Rothschild

C'est un rendez-vous incontournable de l'équitation. Depuis cinq ans, le Paris Eiffel Jumping rassemble les meilleurs cavaliers mondiaux dans un décor unique : le Champ de Mars. Les meilleurs d'entre eux participent à des épreuves de renom, comme l'étape Global Champion Tour ou encore son grand prix 5*. Comme chaque année, un parterre de célébrités est venu applaudir ces athlètes émérites, à l'image de Guillaume Canet et son cheval de tête, Sweet Boy d'Alpa 187.

Les personnalités françaises et internationales venues assister à la compétition se sont retrouvées dans des tentes réservées aux VIP, où Charlotte Casiraghi et son Dimitri Rassam ont profité d'un sympathique déjeuner. L'événement avait des airs de repas de famille, puisque la mère du producteur, Carole Bouquet, était également de la partie. Rayonnante, le sourire aux lèvres, c'est accompagnée de son mari, Philippe Sereys de Rothschild, qu'elle a pris la pose devant les photographes. Longue tunique blanche, cheveux coiffés en queue de cheval, larges lunettes de soleil : l'actrice de 61 ans avait un look des plus estivaux pour cette compétition unique.

Le Paris Eiffel Jumping était également l'occasion pour Carole Bouquet de saluer quelques amis. Elle a pris le temps de discuter avec Anthony Delon, tout aussi décontracté en chemise ample, ou encore Marion Cotillard. On l'a même aperçue en train de faire une tendre accolade à Roxane Depardieu, fille du célèbre acteur. Elle a également pris la pose avec Virginie Coupérie-Eiffel, présidente de la compétition. "Les grandes chaleurs seront passées, on annonce des températures plus clémentes. Croisons les doigts ! J'ai tout vécu sur cet événement, des orages incroyables, une canicule incroyable en 2017. Cette année, j'ai prévu pour les chevaux des brumisateurs et des glaçons dans les écuries. Les chevaux sont les rois du sport, tout tourne autour de leur bien-être", a confié l'organisatrice et ancienne championne d'équitation à l'AFP.