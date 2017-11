Carole Dechantre (Mystères de l'amour) opérée d'un cancer : Sa lutte se poursuit

En 2014, Carole Dechantre, alias Ingrid dans Les Mystères de l'amour, a révélé être atteinte d'un cancer de la peau et avoir subi une opération. Trois ans plus tard, alors que tout allait mieux, elle a malheureusement été contrainte de subir une nouvelle intervention.

C'est sur Instagram que la comédienne a fait cette révélation. Il y a quelques jours, la Suissesse née en 1972 a posté une photo d'elle en pleine intervention, accompagnée d'un long message dans lequel elle a révélé que tout s'était bien passé et que "la tumeur a été enlevée avec succès".

Ce post a été aussi l'occasion pour elle de remercier ses followers pour leur soutien et de parler de la technique utilisée par son chirurgien pour la soigner : la technique de Mohs, qui "consiste à retirer la tumeur par petites couches jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cellules cancéreuses". "Ça permet de retirer le moins de peau possible, ce qui devrait normalement me faire une cicatrice très discrète au front. On verra bien, au pire le maquillage fait des miracles...", poursuit-elle.