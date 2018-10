Carole Gaessler et Karolina Kurkova réunies pour un bel anniversaire

Trente ans d'existence, ça se fête ! La Maison Paule Ka a organisé un bel anniversaire le 30 septembre 2018 alors que la Fashion Week de Paris n'a pas encore refermé ses portes. L'événement festif n'a pas seulement attiré Élodie Frégé et son compagnon Gian Marco mais aussi la journaliste Carole Gaessler, captivante avec un look androgyne. La chanteuse et actrice Elisa Tovati mais aussi les comédiennes Sandrine Bonnaire et Valérie Bonneton ont participé à cette grande célébration.

Serge Cajfinger, fondateur de Paule Ka qui a fait son grand retour à la tête de la marque en septembre 2017, a également pu compter sur la présence de plusieurs mannequins dont la sublime Tchèque Karolína Kurková et le top brésilien Isabelle Fontana. Et parce qu'un anniversaire implique forcément un gâteau et des bougies, Paule Ka a eu le droit au package complet !

Côté ambiance, les nombreux invités de la soirée ont notamment pu danser sur la musique de la chanteuse pop Micky Green.