Carole (L'amour est dans le pré 2017) en couple avec un Anglais : Confidences

"Je suis folle amoureuse. (...) En plus, il a lui-même été agriculteur pendant une dizaine d'années, il sait ce que c'est. Avec lui, tout est beaucoup plus simple", confiait en septembre dernier Carole, candidate de L'amour est dans le pré 2017, à propos de son nouvel amoureux. Interviewée par Télé Loisirs, l'éleveuse de chiens a accepté d'en dire plus.

C'est tout d'abord le prénom de son compagnon qu'elle a fini par dévoiler : Steve. Âgé de 47 ans, cet homme de la terre est anglais et vit depuis dix ans en France. Si on ignore encore comment le couple s'est rencontré, Carole a une fois de plus confirmé combien elle était in love : "Nous nous sommes mis en couple quelques mois après notre rencontre, raconte l'éleveuse des Alpes-Maritimes. Je suis très heureuse !" Le couple s'entend si bien qu'il a pour projet d'ouvrir un gîte sur les terres de Carole.

Didier, l'ex-prétendant de l'éleveuse, a lui aussi retrouvé l'amour. Il vit une romance avec Sandrine qui avait tenté sa chance avec Jean-Noël de la saison 8 d'ADP.