Carole (L'amour est dans le pré 2017) en couple : Découvrez le visage de Steve

Carole est loin d'être un coeur à prendre.

En septembre dernier, l'agricultrice de L'amour est dans le pré 2017 confiait avoir retrouvé l'amour : "Je suis folle amoureuse. (...) En plus, il a lui-même été agriculteur pendant une dizaine d'années, il sait ce que c'est. Avec lui, tout est beaucoup plus simple." Si elle n'avait pas souhaité en dire trop à l'époque, l'éleveuse de saint-bernard, a révélé au cours d'une récente interview pour Télé Loisirs que l'élu de son coeur se prénommait Steve et que tout se passait bien entre eux.

Le couple s'entend si bien qu'il a pour projet d'ouvrir un gîte sur les terres de Carole. Un happy end pour l'ancienne petite amie de Didier (son prétendant durant l'émission de dating de M6).

Très heureuse, Carole ne souhaite plus se cacher. Aussi se plaît-elle a poster des photos en compagnie de sa moitié sur les réseaux sociaux. Des clichés à découvrir dans notre diaporama.