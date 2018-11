Carole (L'amour est dans le pré) change de tête : Son nouveau look coloré !

Dans L'amour est dans le pré 2017, Carole a beaucoup touché les téléspectateurs. L'éleveuse de saint-bernard qui intimidait tant ses prétendants était tombée sous le charme de Didier. Mais c'est aujourd'hui auprès de Steve, un Anglais qui avait été écarté du casting, qu'elle roucoule. Un bonheur qu'elle continue d'afficher avec une nouvelle coiffure.

La souriante éleveuse a en effet opté pour une coloration flamboyante. Carole se dévoile depuis quelque temps avec des cheveux rouges orangés ! Une couleur qui lui va à merveille et qui colle bien à son caractère ensoleillé et franc.

Depuis sa participation à l'émission, Carole a – en parallèle de ses activités – écrit son autobiographie, Ma renaissance. Un ouvrage qui lui a demandé deux ans de travail et qui a permis à la quinquagénaire de mieux analyser son passé. Elle y évoque bien sûr l'AVC dont elle a été victime à l'âge de 27 ans. "Mon livre résume les épreuves de ma vie. L'accident, mes amours et mes divorces, mes grossesses et mes enfants, mon passage à la télé et mes vies antérieures. Écrire pour moi a été une thérapie", a-t-elle confié à Nice Matin en octobre dernier.