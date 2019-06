Carole (L'amour est dans le pré) fiancée : Photo de sa bague et de son amoureux

"On va se marier en Écosse dans un an, un an et demi. On fera ensuite les papiers officiels en France", nous avait annoncé Carole, candidate de L'amour est dans le pré en 2017. La rouquine en couple avec Steve vient de prendre la pose avec sa bague. Un instantané où elle apparaît avec l'homme de sa vie.

Le couple prend la pose dans un parc. Leurs visages collés l'un contre l'autre, ils sourient en regardant l'objectif. Carole s'est coupé les cheveux, affiche un sourire radieux et dévoile à son doigt une belle alliance. Comme prévu, l'éleveuse est fiancée à son charmant Britannique. Une belle nouvelle alors que le couple s'est séparé deux fois. Comme l'avait raconté l'ex-compagne de Didier, ces séparations ne l'ont jamais vraiment inquiétée, car elle le sait, elle et Steve, c'est pour la vie. Carole est d'ailleurs persuadée qu'ils se sont connus dans une vie antérieure.

Le couple, qui a pour projet de faire venir des vaches Highland écossaises sur son exploitation et d'ouvrir des chambres d'hôtes, est actuellement à Paris avec d'autres candidats de la saison 12 pour le tournage d'un numéro Que sont-ils devenus ?.

Quelques photos de ces retrouvailles ont été dévoilées. Steve a bien sûr fait le déplacement avec Carole, tout comme d'autres prétendants. Deux bébés d'agriculteurs ont même fait une apparition !