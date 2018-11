Carole (L'amour est dans le pré) : "J'ai reçu des messages très inquiétants"

Interviewée par Télé Star, Carole, candidate de L'amour est dans le pré 2017, a révélé que certes sa participation au programme de M6 lui avait permis de trouver l'amour (de façon indirecte) mais aussi que cela l'avait mise en relation avec de mauvaises personnes.

Celle qui est aujourd'hui en couple avec Steve – lequel avait été écarté du casting par la production – a dû faire face à des situations particulièrement effrayantes et à des hommes qui ont eu un comportement déplacé envers elle. Elle explique : "Quand on vit seule, certains hommes se croient tout permis. J'ai reçu des messages très inquiétants, des gens qui déboulent le soir et qui tapent à votre porte. (...) J'ai eu pas mal de messages de gens assez... possessifs on va dire, qui avaient décidé que j'étais la femme de leur vie et qui n'en démordaient pas."

Malgré cela, celle qui a sorti son autobiographie, estime être chanceuse, sa maison étant située "en bout de piste". Elle explique : "Pour monter chez moi, il faut d'abord passer par le village. Donc les gens du village faisaient le guet et quand ils voyaient une voiture s'engager sur la piste, ils m'appelaient."

Carole n'est pas la seule candidate de L'amour est ans le pré à avoir vécu cela. "C'est arrivé à Nathalie aussi : elle en pleurait de peur", révèle-t-elle.