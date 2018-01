Carole (L'amour est dans le pré) : Son chéri Steve a été écarté du casting !

Carole est une femme heureuse.

À la suite de sa rupture avec Didier, l'agricultrice de L'amour est dans le pré 2017 a retrouvé l'amour dans les bras d'un bel Anglais prénommé Steve. Ce que l'on ignorait, c'est que ce dernier avait écrit à l'éleveuse de saint-bernard afin de la rencontrer dans le cadre de l'émission.

Nos confrères de Télé Star ont en effet révélé que Steve avait envoyé un courrier. Mais, comme il était en instance de divorce au moment du tournage, sa lettre avait été écartée par la production. Elle n'a été ressortie qu'une fois que Carole s'est de nouveau penchée sur les petits mots de ses admirateurs. Et tout de suite, ceux de son actuel cher et tendre ont attiré son attention. Après avoir échangé quelques courriers, l'ex-candidate de M6 et Steve se sont rencontrés. Depuis, ils filent le parfait amour.

"Je suis folle amoureuse. (...) En plus, il a lui-même été agriculteur pendant une dizaine d'années, il sait ce que c'est. Avec lui, tout est beaucoup plus simple", confiait-elle à Télé Loisirs, en septembre dernier.

Comblée, Carole n'a pu résister à son envie de partager de photo en compagnie de sa moitié, sur les réseaux sociaux.

