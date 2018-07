Carole Middleton : La mère de Kate et Pippa copine avec Gerard Piqué à Wimbledon

Les voies du placement dans la tribune d'honneur du tournoi de Wimbledon sont impénétrables : fidèles au rendez-vous londonien, Michael et Carole Middleton, parents de Kate, Pippa et James, n'y ont pas manqué mercredi 4 juillet 2018 le deuxième tour du chouchou de la famille, Roger Federer, et ont eu pour voisin une autre star du monde du sport : Gerard Piqué.

Éliminé en huitième de finale de la Coupe du monde avec l'équipe nationale d'Espagne, battue aux tirs au but par le pays hôte, le défenseur du FC Barcelone a laissé la Russie pour l'Angleterre tandis que son épouse Shakira, elle, se produisait en concert à Madrid. Dans la royal box réservée aux rich and famous, Piqué était assis juste à la gauche de Carole Middleton, avec laquelle on a pu le voir échanger et plaisanter à de multiples reprises au fil de la rencontre, remportée facilement par Roger Federer, impitoyable avec le Slovène Lukas Lacko (73e joueur mondial). Si le football est son sport de prédilection et son métier, Gerard Piqué est également passionné par le tennis, qu'il pratique en famille mais aussi... en business : sa société Kosmos, dont il est le président-fondateur, a été chargée cette année de la refonte de la Coupe Davis – un projet de révolution qui prévoit 3 milliards de dollars d'investissements sur 25 ans.

Toute la famille Middleton est adepte de la petite balle jaune et attachée au tournoi de Wimbledon, où on devrait dans les prochains jours voir également apparaître Pippa, la meilleure tenniswoman du clan et actuellement enceinte, James, mais aussi la duchesse de Cambridge, laquelle a repris depuis l'an dernier le patronage – précédemment assumé par Elizabeth II – du All England Lawn Tennis and Croquet Club qui accueille l'épreuve. On espère aussi y voir la duchesse Meghan de Sussex, amie intime de Serena Williams, en lice.

Michael et Carole Middleton n'étaient pas les seuls membres de la famille royale britannique présents pour admirer ce jour-là l'art du maître suisse : à quelques emplacements de là se trouvaient le prince Edward, duc de Kent, ainsi que Lord Frederick Windsor et sa soeur Lady Gabriella. Romeo Beckham, fils de Victoria et David Beckham, assistait lui aussi au match.