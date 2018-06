Carole (N'oubliez pas les paroles) éliminée : Ce qu'elle va faire de ses gains

Clap de fin pour Carole. Jeudi 7 juin 2018, elle était éliminée de N'oubliez pas les paroles (France 2) après plusieurs semaines de participation. La candidate est repartie avec la coquette somme de 57 000 euros et des souvenirs plein la tête.

"Je me sens très bien, je ne pensais faire qu'une seule émission (rires). J'ai vécu beaucoup de stress, beaucoup de fatigue car je suis une personne qui n'a pas du tout confiance en moi. Au final, tout s'est très bien terminé puisque je pars avec 57 000 euros", a-t-elle confié lors d'une interview pour Télé Star. Carole a ensuite dévoilé ce qu'elle comptait faire de ses gains : "Je compte faire des travaux dans ma maison mais aussi beaucoup voyager. J'envisage également de me marier avec mon compagnon, Yann qui m'a soutenue lors de ma participation dans N'oubliez pas les paroles."

Cet entretien est aussi l'occasion d'apprendre que la belle blonde a passé le casting de N'oubliez pas les paroles il y a quatre ans. Mais, à l'époque, sa candidature n'avait pas été retenue. "Ma famille et mon grand-père, dont je suis particulièrement proche, m'ont poussée à retenter ma chance et c'est ce que j'ai fait en janvier dernier à Caen. Et apparemment, j'ai bien fait", a-t-elle ensuite précisé.