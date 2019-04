Carole Richert (Clem) : Son vibrant hommage à son défunt mari Daniel Rialet

En 1987, Carole Richert (51 ans) a vu sa vie bouleversée. Cette année-là, l'interprète de Marie-France Brimont, dans Clem (TF1) a rencontré l'homme de sa vie Daniel Rialet, notamment connu pour avoir joué le Père Erwan Vernoux, dans Père et Maire. Après cela, ils ne se sont plus quittés. Ils sont devenus les parents de Pauline (23 ans) et Vincent (19 ans), avant de se marier en 2003..

Leur belle histoire a malheureusement été marquée par un drame foudroyant. Le 11 avril 2006, Daniel Rialet est décédé à l'âge de 46 ans, des suites d'une crise cardiaque. Aujourd'hui, Carole Richert a donc tenu à lui rendre un bel hommage sur Instagram.

"11 avril 2006, 13 ans déjà... Des rires et des larmes... Il était merveilleux... Nous nous aimions tant... Il adorait ses enfants... Aujourd'hui, c'est avec émotion que je partage ce cliché photomaton d'une grande histoire d'amour", a-t-elle légendé une série de photos qu'elle a prises avec le défunt acteur. C'est ensuite une photo de lui avec leurs deux enfants, à l'époque où ils étaient encore petits, qu'elle a publiée. "À mes merveilleux enfants... Ils te ressemblent tant... Inoubliable papa... 13 ans que tu es parti... Et nous t'aimons pour toujours", a-t-elle écrit en commentaire.