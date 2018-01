Carole Rousseau, maman de jumeaux : "J'ai changé de priorités"

Depuis le 12 janvier, Carole Rousseau présente sur Gulli Safari Go !, un jeu d'aventures dédié aux familles. L'animatrice est elle-même maman de jumeaux. Discrète sur sa vie privée, elle a accepté d'en dire plus sur sa maternité tardive au magazine Closer.

D'entrée, l'animatrice de 50 ans qui est moins présente à l'antenne le confesse, c'est "par choix", afin de profiter de ses enfants, Luchino et Vittorio (4 ans), qu'on la voit moins. "Moins travailler à ce moment-là de ma vie m'a paru naturel, parce que je voulais me consacrer à ma maternité. J'ai changé de rythme, j'ai changé de priorités, j'ai changé d'envies", confie-t-elle.

Pas frustrée donc de moins apparaître à l'antenne, Carole Rousseau a en revanche plus de mal avec l'idée que les femmes "qui font du divertissement à la télévision vieillissent moins bien que les femmes qui font de l'info". Une idée qu'apprécie peu cette femme qui se sent bien dans sa peau et qui, comme elle le rappelle, est à 50 ans une jeune maman. "Depuis que j'ai des enfants, j'ai même régressé", continue-t-elle.

Concernant le harcèlement des femmes, sujet qui occupe actuellement une large place dans le débat public, Carole Rousseau a déclaré avoir elle aussi été victime. "Des frotteurs dans le métro, des exhibitionnistes, des propositions indécentes. (...) Oui j'ai eu des propositions indécentes mais pas tant que ça. On m'a toujours dit que je n'étais pas très commode d'accès, que je pouvais faire peur à certains hommes. Ça m'a sans doute préservée de tout ça", déclare-t-elle.

Retrouvez en intégralité l'interview de Carole Rousseau dans le magazine Closer en kiosques le 19 janvier 2018.