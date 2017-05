Carole Rousseau, méchamment taclée par Jean-Paul Gaultier : Elle répond !

Apparemment, Jean-Paul Gaultier ne porte pas Carole Rousseau dans son coeur. Taclée par le couturier, l'animatrice a malgré tout décidé de rester zen et lui répond même avec humour.

C'est dans l'émission On refait la télé de Jade et Eric Dussart diffusée aujourd'hui sur RTL que Jean-Paul Gaultier a été interrogé sur la possible arrivée de Carole Rousseau sur France 2, pour y animer une émission sur l'amour. Un sujet qui, selon lui, ne correspond en rien à l'animatrice. "Elle faisait plutôt des émis­sions hargneuses avant non? L'amour ça ne va pas avec...", a-t-il lâché à son sujet.

Et quand Eric Dussart lui fait remarquer que c'est bien cette même Carole Rousseau dont il parle qui était longtemps aux commandes de l'émission C'est quoi l'amour? sur TF1, le célèbre créateur continue et n'épargne pas cette dernière : "Elle ne sait toujours pas je crois ! Je ne sais pas si elle pourra en faire une dessus !" "Carole Rous­seau, une émis­sion sur l'amour ? Ça ne va pas avec... Sur la haine peut-être !", a fini par conclure Gaultier. L'animatrice ne succèdera visiblement pas à Beth Ditto et Nabilla, sur le catwalk pour le couturier.

Mais Carole Rousseau, elle, ne semblait pas d'humeur à entrer dans le clash et a préféré lui répondre, avec beaucoup d'humour. Sur Facebook, l'animatrice et maman de jumeaux a ainsi écrit : "Cher Monsieur Jean-Paul Gaultier, votre sympathie à mon égard me détermine encore plus à porter sur mes émissions vos créations, pour être à mon humble niveau, l'ambassadrice du tailleur de costumes professionnel que vous êtes et que j'adooore !"