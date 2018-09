Caroline Anglade : "J'ai fait pipi sur scène à cause d'un fou rire"

Ce samedi 8 septembre 2018, France 3 diffuse le téléfilm Meurtres à Cornouailles. A l'affiche, le public retrouvera Sagamore Stévenin et Caroline Anglade. A cette occasion, cette dernière a accordé une interview à nos confrères de Paris Match afin que ses fans en apprennent un peu plus sur elle.

Après avoir révélé qu'enfant, elle rêvait d'être kinésithérapeute, qu'elle a eu son premier chagrin d'amour à 8 ans ou que son plus grand regret était de ne pas avoir revu sa grand-mère avant son décès, l'actrice de 36 ans a livré sa plus grosse honte. Et elle vaut le détour !

"J'ai fait pipi sur scène à cause d'un fou rire avec ma partenaire lors d'une représentation de la pièce Happy Bad Day", a confié Caroline Anglade. Lors d'une interview pour Télé 7 Jours (l'édition du 3 septembre 2018), elle a également révélé qu'au départ, le réalisateur souhaitait qu'elle incarne un autre rôle. Mais, désireuse de se mettre dans la peau du personnage principal, elle a tout fait pour l'obtenir : "Le réalisateur voulait d'abord que j'incarne Katell, l'ex qui refait surface. Mais j'ai réussi à le convaincre que je pouvais jouer Marion, le lieutenant de police." Et il n'a pas été déçu de sa prestation : "Il a pris un risque, j'ai été flattée."

Des confidences à retrouver dans le numéro de Paris-Match actuellement en kiosques.