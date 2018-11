Caroline Barclay, JoeyStarr et Sarah Lavoine : Soirée festive au Roxie

Il y avait du beau monde au dîner d'inauguration du Roxie, club situé en plein coeur des Champs-Elysées. Mardi 27 novembre 2018, de nombreuses stars étaient en effet conviées à l'événement de cette nouvelle discothèque située au 23 rue de Ponthieu dans le 8e arrondissement de la capitale.

Plusieurs personnalités du cinéma, de la télévision et du divertissement étaient présentes comme Caroline Barclay, JoeyStarr et Sarah Lavoine. Estelle Denis, Tristane Banon, Frédérique Bel, Sandrine Quétier, Laurence Roustandjee et Aurélie Konaté sont aussi apparues, prenant toutes la pose devant les photographes.

Très enceinte, Laurie Cholewa s'est affichée rayonnante, non loin de Zoé Félix et des amoureux Caroline Faindt et Zinedine Soualem. Du côté des artistes musicaux, Gaspard Augé du duo Justice, Augustin Trapenard, Quentin Faure, Gwendal Marimoutou, Orlando, Nicole et Gilbert Coullier et Passi étaient présents.

Il y avait aussi Tarek Boudali, Héloïse Martin, Sofiia Manousha, Tiga (alias Sophie Ducasse), Karima Charni, Julie Parnet, Anne-Sophie Aparis, Aïda Touihri, Big Flo et Natoo. Autant de gens qui ont joyeusement célébré cette ouverture portée par l'organisation de Sandra Sisley et de son agence Sandra & Co.