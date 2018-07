Caroline Barclay : Ses enfants Vincent et Clara ont bien grandi !

La pétillante Caroline Barclay s'offre une (rare) sortie. Le 19 juillet dernier à Saint-Tropez, la femme d'affaires est effectivement réapparue devant les caméras à l'occasion de la traditionnelle soirée d'anniversaire de l'hôtel Byblos organisée sur le thème de la Dolce Vita.

Pour profiter des festivités, celle qui fut la dernière épouse du pianiste de jazz Eddie Barclay était accompagnée de ses deux beaux enfants, Vincent (18 ans) et Clara (16 ans). Nés de sa précédente union avec l'industriel Michel Coencas, dont elle s'était séparée en 2009, les adolescents ont décidément bien grandi et n'ont pas hésité à prendre la pose au bras de leur maman pour de jolis portraits de famille.

De nombreuses autres personnalités avaient assuré le déplacement, comme Carla Ginola (future candidate confirmée de DALS), le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles et sa femme la princesse Camilla, Mansour Bahrami, Paul-Henri Mathieu, Michael Llodra, Guy Forget, James Goldstein, Michael Llodra, Jean-Claude Blanc, Andreï Malakhov et sa femme Natalia Shkuleva, Alain Boghossian, Antoine Chevanne et sa femme Daphné, Jean-Marc Gallot (président de Veuve Clicquot) et Francois-Xavier Desplancke (président-directeur général de Moet Hennessy Diageo France), le maire de Saint-Tropez Jean-Pierre Tuveri et enfin Stephen Hung et sa femme Deborah Valdez-Hung.

Musiciens italiens, acrobates aériens, magiciens et illusionnistes ont rythmé la soirée, tandis qu'un DJ set était animé par DJ Jacky.